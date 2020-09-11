«До сих пор сижу и думаю, что это было!»: «Оборотень» напугал водителей в Сергаче

«Оборотень» напугал водителей в Сергаче. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Глубокой ночью под Сергачем «оборотень» старательно пугает проезжающих по просёлочной дороге водителей. По крайней мере, этим один из пострадавших поделился в нижегородских группах в социальных сетях. Совсем недавно он опубликовал фотографии то ли человека, то ли животного. Если присмотреться к фото, конечно же, ясно, что это всего лишь горе-шутник в маске животного, поджидавший в кустах такого же невезучего водителя.

По словам автора поста, «нечисть» вышла на дорогу прямо перед самой машиной, чем только разозлила, а не напугала тех, кто в машине.

- Головои -то думаи те хоть немного, кому-то с сердцем плохо может стать, шутники! – предупреждает неравнодушный водитель в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». . Личность его осталась неизвестной. И скорее всего, неслучайно.

Водители до сих пор опасаются этого шутника. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Мнения пользователей по поводу происшествия разделились. Но, наверное, не так, как загадывали автор поста или организатор розыгрыша. Некоторые отнеслись с юмором и оценили шутку, кто-то отнёсся с должным осуждением, но многие - с недоверием к самому посту и фотографиям в нём.

- То есть Вы ехали, заметили в дали фар это чудо, остановились, достали телефон, включили камеру, сфоткали, подъехали, сфоткали ещё раз и всё это время он стоял? Если хотят напугать, приколоться, то не так и не в том месте это делают, - рассуждает Артур Дыдыкин.

Но надо отдать должное чувству юмора и спокойствию наших земляков.

- Да это местные жители. Там все оборотни, - утешает пользователей Лилия Ерёмина.

- Дарт Мол отсиживается в Нижегородской области, а вы тут ругаетесь, - предполагает Леонид Тимонин.

Как же всё-таки расценить эту шутку – решайте для себя сами. И будьте осторожны на дорогах ночью.

Дарья Язева

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