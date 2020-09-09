До аэропорта «Стригино» пустят пригородные поезда Фото: Тимур ХАНОВ

Отличная новость для клиентов аэропорта «Стригино» - теперь туда можно будет добраться и с помощью пригородных поездов. С 11 сентября там вводится остановка для 17 пригородных поездов. Об этом сообщает «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

- Чтобы доставить пассажиров от железнодорожной платформы к аэровокзалу будет запущен специальный шаттл, - говорится в сообщении. – Расписание его движения будет полностью синхронизировано с расписанием электричек. Проехать на шаттле пассажиры аэропорта смогут совершенно бесплатно.

Уже представлена схема движения пригородных поездов. ФОТО: Волго=Вятская пригородная пассажирская компания.

К слову, уже сейчас остановка на пассажирской платформе Стригино предусмотрена для нескольких пригородных поездов, следующих по маршруту от Московского вокзала и от проспекта Гагарина. С 11 сентября воспользоваться этой остановкой смогут и жители Павлова, Богородска и Арзамаса.

Напомним, стоимость проезда на пригородном поезде от Московского вокзала до аэропорта Стригино составляет 28 рублей. При оплате транспортной картой – 26 рублей.

КОНКРЕТНО

Какие поезда будут делать остановку на платформе «Стригино»?

• Поезда № 6001/6002, № 6003/6004, № 6005/6006 сообщением Н.Новгород – пр. Гагарина будут прибывать на о.п. Стригино в 05.40 (по рабочим дням), 06.27 (ежедневно), 07.05 (по рабочим дням).

• Поезда № 6011/6012, № 6013/6014, № 6017/6018 сообщением пр. Гагарина – Н.Новгород будут прибывать на о.п. Стригино в 07.26 (по рабочим дням), 08.21 (по рабочим дням), 18.32 (ежедневно).

• Поезда № 6652 и № 6654 сообщением Металлист – Н.Новгород будут прибывать на о.п. Стригино в 07.34 (ежедневно, кроме воскресенья) и в 16.00 (ежедневно).

• Поезда № 6653 и № 6655 сообщением Н.Новгород – Металлист будут прибывать на о.п. Стригино в 09.51 (ежедневно) и в 19.02 (ежедневно, кроме субботы).

• Поезда № 6703/6704, № 6711/6712, № 6719/6720, № 6811/6812 сообщением Арзамас 2 – Н.Новгород будут прибывать на о.п. Стригино в 06.50 (ежедневно), 16.25 (по субботам и воскресеньям), 18.58 (ежедневно), 18.35 (ежедневно).

• Поезда № 6705/6706, № 6715/6716, № 6717/6718 сообщением Н.Новгород – Арзамас 2 будут прибывать на о.п.Стригино в 07.37 (ежедневно), 13.23 (по субботам и воскресеньям), 15.42 (ежедневно).