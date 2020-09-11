Глеб Никитин встретился с вице-президентом компании «STADA» по России и СНГ. ФОТО: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня встретился с исполнительным вице-президентом компании «STADA» по России и СНГ Штефаном Эдером. Главной темой встречи стало развитие промышленности в Нижегородской области.

- Значение фармацевтической промышленности трудно переоценить, особенно для здоровья наших граждан, - отметил Глеб Никитин. - Лекарства будут нужны всегда. Произошедшая ситуация с коронавирусом сделала это направление еще более востребованным.

Стоит отметить, что в состав компании«STADA» входит нижегородское предприятие «Нижфарм», на котором трудятся больше тысячи человек. В работе этого предприятия используются самые современные технологии.

Компания намерена расширить производство в Нижегородской области. ФОТО: Кирилл МАртынов.

- Мы очень рады, что компания не останавливается на достигнутом и постоянно инвестирует средства в развитие, - отметил Глеб Никитин. - Готовы оказывать таким проектам всяческое содействие.

По словам Штефана Эдера, в дальнейшем компания планирует расширить производств в Нижегородской области.

- В Нижнем Новгороде у нас качественное производство и профессиональные сотрудники, - отметил Штефан Эдер. - Здесь расположен центр компетенций компании. Мы планируем расширение и собираемся перенести сюда производства препаратов из Англии и Сербии.