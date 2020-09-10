Котокафе «Мурзик» продолжит работать благодаря спонсору. ФОТО: Котокафе "Мурзик"

Несколько дней назад нижегородцы узнали печальную новость – любимое котокафе «Мурзик» находится на грани разорения и вот-вот закроется. Причиной стал долгий простой кафе во время пандемии. В конечном итоге денег на содержание питомцев и оплату аренды помещения попросту не осталось.

- Мы считаем не совсем корректным вести нескончаемые сборы на аренду и оплату расходов, когда проект изначально задумывался, как возможность содержать котеек за счёт нашей деятельности, а не за счёт сборов, - пояснили владельцы кафе.

Казалось, кафе уже не спасти. Пушистиков начали понемногу пристраивать в добрые ручки. Как вдруг произошло настоящее чудо – в Нижнем Новгороде нашелся человек, готовый стать спонсором мурчащего кафе.

- Вчера прямо в «Мурзик» прилетел волшебник, спросил, сколько стоит аренда и будет ли проект продолжать работать при финансовой поддержке, - рассказывают владельцы кафе. - А потом просто передал сумму, покрывающую месяц аренды нашего помещения. И готов помогать проекту дальше. Вы можете в такое поверить? Мы нет. Ведь мысленно мы уже паковали вещи, отложили деньги на ремонт помещения перед выездом и активно пристраивали котов.

Так что добрые ручки для обитателей «Мурзика» больше не нужны, а вот гостям они всегда рады.

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