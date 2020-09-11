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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 сентября 2020 года: карантин в больницах и новые закрытые школы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 11 сентября
Кристина БЕРБАСОВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 сентября 2020 года: карантин в больницах и новые закрытые школы

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 сентября 2020 года: карантин в больницах и новые закрытые школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 11 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 29 181 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 163 новых случая заражения.

За последние сутки в регионе выписан еще 191 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 25 935 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 506 человек, ещё двое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика по заболевшим коронавирусом на 11 сентября 2020 года

Статистика по заболевшим коронавирусом на 11 сентября 2020 года

Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 510) и Павловском районе (1 472). Следом идёт город Бор — зараженных 1 050 человек, и 771 житель Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3392

Ленинский – 2314

Канавинский – 1880

Советский – 1609

Сормовский – 1531

Московский – 1494

Нижегородский – 1214

Приокский – 955

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. При этом в регионе уже начали закрываться на карантин отдельные классы в школах и группы в детских садах, а также больницы.

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