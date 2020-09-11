Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 сентября 2020 года: карантин в больницах и новые закрытые школы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным на 01:00 11 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 29 181 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 163 новых случая заражения.
За последние сутки в регионе выписан еще 191 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 25 935 жителей Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 506 человек, ещё двое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика по заболевшим коронавирусом на 11 сентября 2020 года
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 510) и Павловском районе (1 472). Следом идёт город Бор — зараженных 1 050 человек, и 771 житель Богородского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 3392
Ленинский – 2314
Канавинский – 1880
Советский – 1609
Сормовский – 1531
Московский – 1494
Нижегородский – 1214
Приокский – 955
Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. При этом в регионе уже начали закрываться на карантин отдельные классы в школах и группы в детских садах, а также больницы.
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