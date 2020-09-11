Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 сентября 2020 года: карантин в больницах и новые закрытые школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 11 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 29 181 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 163 новых случая заражения.

За последние сутки в регионе выписан еще 191 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 25 935 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 506 человек, ещё двое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика по заболевшим коронавирусом на 11 сентября 2020 года Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 510) и Павловском районе (1 472). Следом идёт город Бор — зараженных 1 050 человек, и 771 житель Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3392

Ленинский – 2314

Канавинский – 1880

Советский – 1609

Сормовский – 1531

Московский – 1494

Нижегородский – 1214

Приокский – 955

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. При этом в регионе уже начали закрываться на карантин отдельные классы в школах и группы в детских садах, а также больницы.

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