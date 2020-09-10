Глеб Никитин оценил возможность перехода на третий этап снятия ограничений

Глеб Никитин напомнил об опасности второй волны коронавируса Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вот уже полгода нижегородцы с нетерпением ожидают снятия коронавирусных ограничений. Несмотря на то, что сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений, многие горожане уже мечтают о переходе на третий этап. О возможных сроках этого радостного события они поинтересовались у губернатора Нижегородской области на его странице в Инстаграм.

- Сам жду. Но нас ещё ждут сезонные грипп и ОРВИ, - напомнил глава региона. - К тому же, неясно, что будет со второй волной. Постарались открыть все, что можно. Дальше больше. Главное – я по-прежнему прошу всех быть собранными и не забывать про маски.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных Covid-19 превысило 29 тысяч человек. Тем временем продолжается постепенный ввод карантинных мероприятий в нижегородских школах. По данным на 10 сентября, отдельные классы закрыты на карантин уже в 16 школах. Одновременно с этим закрываются на карантин и детские сады – на данный момент ограничения введены в 11 группах 12 детсадов.

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