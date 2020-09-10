«Девушка с изюминкой»: Ирина Пегова показала свой метод вхождения в образ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поклонники известной актрисы Ирины Пеговой всегда удивляются ее способности менять образы. Вот только что она была роковой красоткой, а вот уже превратилась в скромную пионервожатую. Как ей это удается, актриса показала на своей странице в Инстаграм.

- Экспресс метод Вхождения в образ, - поделилась необычной записью актриса. - Как из современной девицы превратиться в девушку 80-ых? Легко! Чего там? В руках у мастериц 20 секунд - и все готово!

На видео видно, что над актрисой «колдует» целая бригада парикмахеров и стилистов. Тушь, подводка, бигуди – и вот уже актрису не узнать. Даже невесть откуда берется знаменитая челка, так удивившая поклонников актрисы в образе пионервожатой.

- Ирина, у Вас такое обаятельное харизматичное лицо, - отметила olgaope. - Девушка с изюминкой - это про Вас.

- Ира, это круто превратиться в девушку 80-х, - полагает

olganikolaevna794. – И, кстати, ты классная девушка!

- Это не соответствует 80-м годам, - возразила n_a_t_u_s_y_k. - Посмотрите фото, там совсем другие прически были в моде! Плохо ваши стилисты изучают эпоху.

Напомним, ранее мы писали, что съемки нового фильма с участием Ирины Пеговой сейчас ведутся в районе пристани Кокошки Тверской области. А несколько дней назад съемочная группа была замечена в городе Александров Владимирской области. Премьера фильма «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова намечена на декабрь 2020 года.

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