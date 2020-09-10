Дети из посёлка Новопокровское вынуждены добираться до школы пешком вдоль трассы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал проблему с общественным транспортом в посёлке Новопокровское на своей личной странице в Instagram.

Одна из местных жительниц пожаловалась, что последние несколько лет дети добираются до школы пешком по дороге, на которой отсутствует тротуар и освещение.

- Вообще нет никакого сообщения транспортного у людей! А это ведь Советский район, посёлок уже лет 10 как присоединили к Нижнему Новгороду. Сколько раз писали в разные инстанции - воз и ныне там. Видимо, будем собираться всем поселком, снимать ролик президенту, - подвела итог нижегородка Наталия Ванцева.

Губернатор отреагировал на жалобу и тут же поручил министру образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергею Злобину, а также исполняющему полномочия главы Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву разобраться в ситуации.

- Что мешает решить вопрос с автобусом? Ищите, не откладывая, возможность помочь, - написал Глеб Никитин.

Юрий Шалабаев незамедлительно отреагировал и рассказал, что сейчас власти города занимаются восстановлением школьного автобуса, ранее действующего до 2012 года. Кроме того, стало известно, что сейчас ищут возможности запустить в Новопокровское муниципальный общественный транспорт.

- По школьному автобусу - подвоз осуществляется только в сельских территориях. Но постараемся решить с общественным транспортом, - пообещал Сергей Злобин.

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