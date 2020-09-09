Опубликованы фотографии пожара на бывшей воинской части в Арзамасе. ФОТО: Регион-52

Вечером 9 сентября в Арзамасском районе Нижегородской области вспыхнул серьезный пожар. По словам очевидцев, там загорелось здание заброшенной воинской части.

- В Арзамасе начался сильный пожар, - рассказали местные жители в группе «Регион-52». – Огонь высоченный. Говорят, что горит территория бывшей воинской части на улице Калинина.

По данным спасателей, на данной территории действительно загорелось заброшенное здание площадью 200 квадратных метров.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. ФОТО: Регион-52

- К нам сообщение поступило около семи часов вечера 9 сентября, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Уже в половине восьмого пожар удалось потушить. В результате возгорания никто не пострадал. В тушении принимали участие 16 человек и четыре единицы техники.

Что стало причиной пожара, еще только предстоит выяснить. Однако снимки с места возгорания действительно впечатляют.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. ФОТО: Регион-52

Напомним, ранее мы писали о крупном пожаре на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде. Тогда клубы дыма были видны даже из соседних районов. Общая площадь пожара тогда составила 600 квадратных метров.

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