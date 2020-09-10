Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 сентября 2020 года: 29 тысяч заболевших и новые закрытые на карантин школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в регионе было выявлено 159 новых случаев заражения. По данным на 10 сентября 2020 года, общее число зараженных превысило 29 тысяч человек. К счастью, большая часть из них уже выздоровели – из больниц выписали 25 744 человека. Только за последние сутки от опасной инфекции излечился 171 человек.

Статистика по заболевшим коронавирусом на 10 сентября 2020 года. Фото: Яндекс

Лидером по числу заболевших в Нижнем Новгороде по-прежнему остается Автозаводский район (3360 человек). На втором месте находится Ленинский район (2302 человека). Замыкает тройку лидеров Канавинский район (1872 человека). Тем временем в Нижегородской области увеличивается число школ и детских садов, закрытых на карантин. Ограничения введены уже в десяти нижегородских школах и 13 детских садах. Полностью закрытой на карантин остается только школа № 6 в Выксе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru