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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 сентября 2020 года: 29 тысяч заболевших и новые закрытые на карантин школы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 10 сентября
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 сентября 2020 года: 29 тысяч заболевших и новые закрытые на карантин школы.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 сентября 2020 года: 29 тысяч заболевших и новые закрытые на карантин школы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в регионе было выявлено 159 новых случаев заражения. По данным на 10 сентября 2020 года, общее число зараженных превысило 29 тысяч человек. К счастью, большая часть из них уже выздоровели – из больниц выписали 25 744 человека. Только за последние сутки от опасной инфекции излечился 171 человек.

Статистика по заболевшим коронавирусом на 10 сентября 2020 года.

Статистика по заболевшим коронавирусом на 10 сентября 2020 года.

Фото: Яндекс

Лидером по числу заболевших в Нижнем Новгороде по-прежнему остается Автозаводский район (3360 человек). На втором месте находится Ленинский район (2302 человека). Замыкает тройку лидеров Канавинский район (1872 человека). Тем временем в Нижегородской области увеличивается число школ и детских садов, закрытых на карантин. Ограничения введены уже в десяти нижегородских школах и 13 детских садах. Полностью закрытой на карантин остается только школа № 6 в Выксе.

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КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Нижнем Новгороде 2020: последние новости

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