Наталье Водяновой пришлось отменить марафон «Бегущие сердца» из-за пандемии коронавируса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Продолжающаяся пандемия коронавируса внесла коррективы не только в жизнь простых россиян, но и знаменитостей. К примеру, супермодели Наталье Водяновой пришлось отменить традиционный благотворительный марафон «Бегущие сердца».

- Из-за пандемии наш традиционный забег «Бегущие сердца» в этом году отменяется, - рассказала Наталья Водянова на своей странице в Инстаграм. - Пять лет мы вместе бежали, чтобы поддержать работу нашего фонда «Обнаженные сердца». В этом году мы не сможем побежать вместе. Однако это не мешает нам собрать средства на работу служб ранней помощи нашего фонда. Именно они оказывают основную поддержку семьям с особыми детьми в России.

Напомним, уже много лет Наталья Водянова является не только одной из самых известных супермоделей в мире, но и одним из крупнейших меценатов. Ее благотворительный фонд «Обнаженные сердца» помог тысячам детей с особенностями развития.

К слову, несмотря на отмену забега, многие россияне готовы сделать пожертвования в адрес фонда. О чем и сообщили в комментариях к публикации светской львицы.

- Забег отменяется! Но это не повод не помогать, - отметила

limon_makecake. - Благодарю вас за то, что показываете пример всем.

- Наталья, какая вы молодец, - похвалила ее nataly_cannes. - Просто пример для подражания! Красивая и с добрым сердцем.

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