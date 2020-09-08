В Большом Болдине расчистят Пушкинские пруды Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пушкинские пруды в Большом Болдине включат в госпрограмму по расчистке водных объектов к 225-летию со дня рождения поэта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Вопросом заиливания прудов занялся министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. Он провел выездное совещание на территории литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино».

«Расчистка прудов на территории литературного музея станет хорошим подарком ко дню рождения писателя для жителей и гостей региона. Это также вопрос туристической привлекательности. Мы поддерживаем планы муниципалитета создать экологические тропы в Большом Болдине», - подчеркнул министр.

Выездное совещание на территории музея-заповедника провел министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

2 пруда на территории музея-заповедника и 3 в его охранной зоне попали в перечень водных объектов, требующих дополнительных обследований и расчистки. Данный список региональное минэкологии составило по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В него вошло более 150 наименований. Муниципалитет также предоставил информацию о других прудах в селах Большое Болдино, Пикшень и Львовка.

«Уникальность Пушкинского Болдина – это мемориальность. В составе музея-заповедника – две подлинные усадьбы Пушкиных с сохранившимися с тех времен домами и церковью, освященной в год рождения поэта. Деревья – его современники, и, конечно, пруды, которыми, как и во времена Александра Сергеевича, любуются гости музея. Мы хотим преобразить их к 225-летию со дня рождения Пушкина - к 2024 году», - добавила временно исполняющая обязанности главы администрации Большеболдинского района Алла Морозова.

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