Смотровая площадка, пляж и скульптура Шереметева: Крутую гору в Богородске открыли после реконструкции

Крутую гору в Богородске открыли после реконструкции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

8 сентября Крутая гора в Богородске открылась после благоустройства. Обновление территории прошло в рамках проекта «Вам решать» по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«Территория «Крутой горы» - одно из любимых мест отдыха богородчан. Программа «Вам решать» позволила сделать общественное пространство еще более комфортным для жителей. Выложены брусчаткой пешеходные дорожки, благоустроен пляж, обустроена спортивная баскетбольная площадка, заменено уличное освещение. Непосредственно на «Крутой горе» установлена смотровая площадка со скульптурой помещика Василия Шереметева», - рассказал о реконструкции глава региона.

«Обновленная территория «Крутой горы» стала изюминкой нашего города. Это место отдыха богородчан и гостей города и при этом востребованная фотозона, туристическая точка притяжения со своей историей и легендой», - подчеркнул глава Богородского района Александр Сочнев.

Напомним, что в 2019 году районы Нижегородской области представили более 200 проектов. Местные жители выбрали из них 103, которые реализуются уже в этом году. На их финансирование в региональном бюджете заложено 900 млн рублей.

О необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране заявил президент РФ Владимир Путин.

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