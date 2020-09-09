Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 сентября 2020 года: закрытые на карантин школы и Covid-19 у министра образования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние несколько дней в Нижегородской области уровень заболеваемости коронавирусом начал понемногу расти. По данным на утро 9 сентября 2020 года, общее число зараженных опасной инфекцией составило 28 859 человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 146 новых случаев заражения. Одновременно с этим растет и число выздоровевших – за сутки были выписаны еще 179 человек. Таким образом, 25 572 человека уже переболели коронавирусом.

Приведена статистика заражений коронавирусом. Фото: Яндекс

В лидерах по числу заболевших в Нижнем Новгороде по-прежнему числятся Автозаводский и Ленинский районы. К слову, именно там расположена одна из школ, где за последние сутки был выявлен коронавирус. В настоящее время карантинные мероприятия объявлены в шести школах Нижегородской области. Одна из них – школа № 6 в Выксе - полностью закрыта на карантин, в остальных – карантин объявлен в отдельных классах. Как стало известно, не избежал коронавируса и министр образования Нижегородской области Сергей Злобин. По его словам, ему пришлось пройти двухнедельное лечение в инфекционной больнице № 2 в Нижнем Новгороде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru