В Нижнем Новгороде закрывают школу-интернат № 8 Фото: Google

Свои последние дни проводят в родных стенах воспитанники школы-интерната № 8 в Ленинском районе Нижнего Новгорода – уже к концу второй четверти учреждение будет закрыто. Соответствующее распоряжение подписало правительство Нижегородской области.

- Сейчас эта коррекционная школа нуждается в ремонте и переустройстве для более комфортного проживания детей, - пояснили «Комсомолке» в министерстве образования и науки Нижегородской области. – Несмотря на то, что сама школа рассчитана на 120 мест, к началу лета в ней оставалось всего 57 воспитанников. Учитывая все эти обстоятельства, было принято решение о ликвидации учреждения.

Приказ о закрытии школы был подписан еще 25 августа. Однако воспитанники останутся в интернате до конца второй четверти – все это время с ними будут работать психологи и педагоги.

- Дети всем коллективом будут переведены в коррекционную школу-интернат № 1, - пояснили в региональном министерстве образования. – Ранее туда отправились 13 воспитанников этой школы, поступившие в техникумы. Все они находятся в группах постинтернатной адаптации.

По данным министерства, в этой школе созданы все условия для воспитания и социализации детей. Учитывая, что в школе воспитываются дети без родителей и с проблемами со здоровьем, для них необходимы особенные условия.

- Что касается учителей, то в декабре всем им будет предложена работа в соответствии с их квалификацией, - отметили в министерстве образования. – При этом все они были за три месяца предупреждены о ликвидации предприятия.

Что будет в самом здании после закрытия школы, пока неизвестно. Ясно только, что сначала там будет проведен весь необходимый ремонт.

ОФИЦИАЛЬНО

- С 2008 года в Нижегородской области снижается число детей, оказавшихся в детских домах, - рассказали в региональном министерстве образования. – Если в 2008 году их насчитывалось 2149 человек, то к 2020 году снизилось до 756 человек. В связи с этим в регионе началась ликвидация школ-интернатов. За это время в Нижегородской области было закрыто 46 учреждений для детей-сирот.

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