Общежитие НГЛУ горело в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Немало шума сегодня наделал пожар в общежитии НГЛУ имени Добролюбова в Нижнем Новгороде. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:47 8 сентября, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожару сразу же был присвоен второй уровень сложности. К дому № 36 по улице Большая Печерская сразу же были направлены пожарно-спасательные подразделения. В общей сложности, к месту происшествия прибыло 16 единиц техники и 62 человека.

К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Однако их помощь не понадобилась – пожар был потушен до прибытия спасательных подразделений. Как оказалось, в здании загорелся балкон на шестом этаже. Общая площадь пожара составила около двух квадратных метров. Сейчас причина возгорания выясняется.

Напомним, ранее мы писали о крупном пожаре на складе лакокрасочных материалов. Тогда общая площадь возгорания составила около 600 квадратных метров, а бороться с огнем пожарным пришлось на протяжении четырех часов. Клубы дыма было видно даже из соседних районов.

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