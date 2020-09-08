Среди ночи улетел в кювет: Шесть человек пострадали в аварии в Нижегородской области

Шесть человек пострадали в аварии в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезная авария произошла минувшей ночью в Починковском районе Нижегородской области – там перевернулась и улетела в кювет машина, набитая людьми.

- Сообщение об аварии поступило в 00:43 8 сентября, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – На шестом километре автодороги местного значения Ужовка – Большое Болдино водитель легкового автомобиля не справился с управлением и улетел в кювет. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения.

Все пострадавшие доставлены в Починковскую ЦРБ. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате аварии пострадали шесть человек. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в Починковскую ЦРБ. Тем временем сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

По всей вероятности, мужчина не рассчитал скорость движения. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали о серьезной аварии под Дзержинском, где столкнулись рейсовый автобус и КамАЗ. Тогда в результате ДТП пострадали пять человек. К счастью, никто из них не погиб.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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