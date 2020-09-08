На месте вырубленных лип на улице Варварской высадят новую аллею. ФОТО: НИиита Ковалев

Накануне все нижегородцы обсуждали вырубку липовой аллеи на улицах Октябрьской и Варварской. Для многих горожан это было любимое место, зеленый уголок в центре города.

- Господи, кто даёт на это распоряжения? Зачем? И так дышать нечем в центре... Жаль безумно деревья, - переживала нижегородка Анастасия Сергеевна.

Сегодня в администрации Нижегородского района объяснили, зачем пошли на такие меры.

- К нам поступило обращение в связи с благоустройством территории, - рассказали «Комсомолке» в администрации Нижегородского района. – В соответствии с проектом озеленения, планировалось вырубить шесть деревьев, а десять – пересадить. Одно дерево могло остаться на прежнем месте. Что касается деревьев на пересечении улиц Варварской и Октябрьской, то все они представляли опасность для жителей города. Там были выкорчеваны пять кленов и один вяз, пораженные болезнями.

Впрочем, пустым это место не останется. Совсем скоро на месте вырубленных деревьев должна появиться новая аллея.

- На этом участке в ближайшие дни высадят красивую аллею из пятиметровых лип, которые украсят облик города, - пообещали в администрации Нижегородского района. – В частности, вдоль проезжей части по улице Октябрьской высадят мелколистные липы Гринспайер – 15 штук. А участок на улице Варварской засадят туями. Также там планируется создать композиции из можжевельника и клена.

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