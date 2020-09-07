«Обыскивал дом, пока хозяйка умирала»: Нижегородский строитель сначала разделался с владелицей, а потом поджег особняк

Нижегородский строитель сначала разделался с владелицей, а потом поджег особняк. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Несколько дней назад серьезный пожар вспыхнул в частном жилом доме на Бору. Двухэтажный коттедж загорелся прямо среди ночи.

- Сообщение о пожаре на улице Максима Горького поступило около двух часов ночи 2 сентября, - рассказали тогда в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В тушении принимали участие 19 человек и 5 единиц техники. Однако дом все равно серьезно пострадал: сгорела кровля, обгорели стены и имущество на втором этаже дома на площади 100 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв. На месте пожара было обнаружено тело 50-летней женщины.

Убийство мужчина пытался выдать за обычный пожар Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Поначалу все это выглядело, как обычный пожар. Спасатели даже предполагали, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Однако на деле все оказалось куда страшнее.

- Приехавшие на место возгорания следователи выяснили, что женщина была убита еще до пожара, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области. – По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре в этом деле появился и подозреваемый – им оказался 27-летний строитель, которого ранее нанимала хозяйка дома. Еще во время строительных работ он обратил внимание на большое количество ценных вещей.

Сейчас мужчина уже задержан. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- 1 сентября он снова пришел в этот дом, - рассказывают следователи. – Хозяйка сама открыла дверь, так как знала его. Однако он сразу же нанес ей несколько ножевых ранений. Пока хозяйка умирала, он обыскивал дом: вытащил ювелирные украшения, телефон и другие ценности. Ну, а чтобы скрыть следы своего преступления, он поджег дом.

Сейчас мужчина уже задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью». В настоящее время он находится под стражей. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru