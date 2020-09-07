«Искали целые сутки»: Стали известны подробности исчезновения семьи в Арзамасе. Фото: СОЦСЕТИ

Одной из главных новостей минувших выходных стало исчезновение семьи из Арзамаса. В течение суток полиция и волонтеры разыскивали двух женщин и двух маленьких детей.

- В Арзамасе пропали люди – 23-летняя девушка и 48-летняя женщина, - первым сообщил поисково-спасательный отряд «Рысь». – С пропавшими были дети – две девочки. Одной из них годик, другой – два. Дети были в коляске красно-оранжевого цвета.

По данным волонтеров, поиски пропавшей матери, дочери и двух внучек по всему городу продолжались целые сутки.

- Они пропали еще пятого сентября, - рассказали «Комсомолке» волонтеры. – Мы, в основном, оказывали информационную поддержку. В первую очередь поисками занимались сотрудники полиции: проверяли их контакты, возможные адреса местонахождения. Насколько нам известно, это неблагополучная семья.

То, что в семье не все гладко, подтверждают и знакомые семьи. Местные жители не раз замечали их на улице пьяными.

- Они живут впятером: мать, дочь, отчим и двое детей, - рассказала «Комсомолке» знакомая Елизаветы Вероника Трифонова (имя героини изменено – прим. ред.) – И действительно в этой семье любят выпить. Правда, раньше до такого не доходило: никогда прежде они не пропадали.

К счастью, ни сами женщины, ни маленькие дети за время исчезновения не пострадали. Накануне их удалось отыскать в доме у одной из многочисленных подруг.

- Сообщение об их исчезновении поступило около восьми вечера 5 сентября, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В полицию обратился отчим детей. После проверок нескольких адресов, спустя сутки их удалось найти у знакомых.

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