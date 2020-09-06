Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 сентября 2020 года: еще 135 человек победили инфекцию

Фото: Светлана Маковеева

За минувшие сутки на территории региона было выявлено 154 новых случаев заражения. По данным на 01:00 6 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 28 409 человек.

Дзержинск, Павловский район, Бор и Богородский район лидируют по количеству зараженных среди муниципалитетов региона.

Статистика распространения коронавируса в Нижегородской области Фото: Яндекс

Число выписанных из больниц по выздоровлению нижегородцев достигло 135 человек. В общей сложности с начала пандемии с инфекцией справились 25 331 житель Нижегородской области.

За сутки от коронавируса скончались ещё четыре пациента. Количество летальных исходов в регионе выросло до 492 человек.

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