Работы нижегородских уличных художников выставят на аукцион

Nikita Nomerz ВКонтакте

Более 50 работ стрит-художников выставляет на продажу аукионный дом Vladey. Об этом сообщается на сайте РИА Новости.

В качестве лотов будут предложены произведения художников из Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Екатеринбурга, а также из Казахстана и Грузии.

Список участников состоит из известных по выставкам в галереях авторов, представителей уличной субкультуры и любителей андеграунда: Кирилл Кто, Миша Most, Слава Птрк, Евгений Чес, Nootk, Zoom, Владимир Абих, Анатолий Акуе, Марат Морик, Nomerz, Wais, Zmogk, Курил Что и Команда Той.

Работы некоторых из них хорошо известны нижегородцам. Например, Марат Морик приезжал в Нижний Новгород с выставкой «Слабые места» в Галерее 9Б. А Владимир Абих, автор нескольких граффити в нашем городе («*и***ц», «Двойное дно», «Теперь все в прошлом», «Как бросить стрит-арт»), участвовал в фестивале уличного искусства «Место», Intervals, неоднократно выставлялся в Futuro.

В частности, Нижний Новгород на аукционе представит Никита Nomerz – постоянный участник «Места», режиссер документального фильма «В открытую» про граффити и уличное искусство в России, организатор проекта «Точки». Одна из его самых известных работ – «Большой брат» на Куйбышевской водокачке.

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