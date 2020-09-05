Строительство в экстрим-парке на Бору приостановили из-за жалоб эко-активистов Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийское общество охраны природы и экологические активисты сомневаются в законности возведения конструкций парка в границах Юрасовского озера – особо охраняемой природной территории. Их обращение рассмотрели госинспекторы.

На берегу озера обнаружили забетонированные основания и установленные в воде опоры. При этом строительные работы должны быть согласованы министерством экологии Нижегородской области, а сам водный объект - предоставлен в пользование.

4 сентября министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание с представителями компании-организатора парка экстремальных видов спорта на борском озере.

«После вынесенных представлений компания подала заявку на заключение договора на пользование водным объектом. Это несложная процедура, и, думаю, решение будет положительным. Проектно-сметную документацию мы также получили, но вернули на доработку ввиду некомплектности. В частности, не хватает заключения Московско-Окского территориального Управления Росрыболовства. После предоставления полного комплекта и согласования с Минэкологии региона на объекте могут быть продолжены работы. Подчеркну, что мы не против развития этой территории, но все должно быть по закону», - отметил Денис Егоров.

Выездное совещание на озере Юрасовское провел министр экологии региона Денис Егоров Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За несогласованность проектной документации с минэкологии компания получила штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, борский суд оштрафовал юрлицо еще на 50 тысяч рублей за самовольное занятие водного объекта.

Теперь организаторам парка придется согласовать проектно-сметную документацию, которая предусматривает 3 спортивных снаряда с опорами, упирающимися в дно озера, и плавающие трамплины на якорях. Инвесторы в проект вложили уже более 60 миллионов рублей.

Напомним, что озеро Юрасовское входит в состав ключевой орнитологической территории международного значения «Русло и пойма реки Волги от г. Городец до г. Н.Новгород». На нем гнездятся и кормятся занесенные в областную Красную книгу серая цапля и черная крачка и другие виды околоводных птиц.

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