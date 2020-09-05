Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 сентября 2020 года: суточное количество новых заболевших превысило число выздоровевших

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 сентября 2020 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 01:00 5 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 28 255 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 145 новых случаев заражения.

Число выписанных из больниц по выздоровлению пациентов в регионе составило 119 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус победили уже 25 205 жителей Нижегородской области. Это 89,2% от общего числа пациентов с подтвержденным диагнозом.

К сожалению, число умерших выросло до 488 человек. За сутки зафиксировали ещё три летальных исхода от инфекции.

Статистика распространения коронавируса в регионе Фото: Яндекс

За последние сутки в 33 муниципалитетах новых случаев заражения COVID-19 не выявлено. Территории Нижегородской области с наибольшим количеством зараженных коронавирусом - Дзержинск (2 420) и Павловский район (1 451). Следом идёт город Бор — зараженных 1 010 человек, и 752 жителя Богородского района.

Ситуация в Нижнем Новгороде обстоит так:

Автозаводский район – 3250 человек;

Ленинский район – 2239 человек;

Канавинский район – 1844 человека;

Советский район – 1508 человек;

Сормовский район – 1492 человека;

Московский район – 1449 человек;

Нижегородский район – 1155 человек;

Приокский район – 922 человека.

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