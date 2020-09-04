Творческие мастерские, зарубежные ремесленники и новый Дом НХП: какие еще «Секреты Мастеров» открылись на фестивале

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

250 предприятий и мастеров из Нижегородской области и других регионов России встретились на фестивале «Секреты Мастеров», который открылся на площадке форума «НХП-трансформация». Посетители на площадке могут познакомитья с восьми ремеслами. Среди них традиционная художественная роспись, резьба по дереву, лозоплетение, гончарный промысел, художественная обработка металла, вышивка, ткачество, кожевенное дело.

Наш регион на фестивале представляет 13 предприятий народных художественных промыслов. В том числе «Хохломская Роспись», Павловский завод имени Кирова и «Городецкая роспись» и другие. В свою очередь зарубежные ремесленники из-за пандемии участвуют в фестивале дистанционно. Они проводят онлайн мастер-классы и представляют на конкурс фотографии своих работ.

«Пандемия внесла свои коррективы в организацию, поэтому некоторые мероприятия проходят онлайн. В целом, отрасль НХП находится в тяжелом положении, и один из вопросов, которые будут рассматриваться на форуме, – какие дополнительные меры поддержки смогут получить предприятия и мастера, чтобы стать полноценными участниками экономики, например, они могут оформить самозанятость», – сообщил директор департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода Илья Лагутин.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На фестивале стало известно, что в год 800-летия Нижнего Новгорода начнется обновление здания «Художественных промыслов» на Большой Покровской. Там должен появиться полноценный Дом народных художественных промыслов, где помимо магазина и тематического музея будут размещены творческие мастерские.

По словам заместителя председателя правительства, министра культуры Нижегородской области Олега Берковича,Олега Берковича, сейчас необходимо все ресурсы бросить на поддержку промыслов в преддверии празднования юбилея города. «Сувенирную продукцию будут увозить с собой гости города. При этом, знаковой площадкой станут «Художественные промыслы» на Большой Покровской. Концепцию обновления этого здания планируется разработать в год юбилея c опорой на лучшие советские практики и с учетом всех современных требований дизайна и маркетинга», – заявил Олег Беркович.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Заместитель директора департамента развития социально-значимых товаров Минпромторга России Лилия Нургатина считает Нижегородскую область особым местом, где удалось сохранить и приумножить дух старых мастеров. «Осмысленный подход ко всему, в том числе к развитию художественных промыслов — это одна из основных черт нижегородцев. Мотивированные, глубокие, профессиональные люди формируют смыслы для всей России в этой области. Другим регионам остается брать пример», – заявила она.

5 сентября на Нижегородской ярмарке состоится торжественное награждение победителей творческого конкурса «Секреты мастеров», который в этом году проходит в трех номинациях: «Туристический сувенир «Нижний Новгород», «Ремесло в интерьере» и «Любимая игрушка». Отдельно будут вручены приз зрительских симпатий и Гран-при. Всего на конкурс представили более 250 работ, в том числе из-за рубежа.

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