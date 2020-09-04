Виктор Евтухов и Глеб Никитин запустили производство термомеханической массы на бумкомбинате «Волга» в Балахне

Фото: Кирилл Мартынов

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт новой линии по выпуску термомеханической массы на Балахнинском бумкомбинате АО «Волга».

Производство создано менее, чем за 2 года. Благодаря ему комбинат планирует увеличить выпуск бумаги на 20%, до 320 тыс. тонн в год.

Как сообщил Виктор Евтухов, инвестиции в проект достигли около 1,5 млрд рублей. Новая линия создавалась при поддержке Фонда развития промышленности РФ, сумма льготного займа от которого составила 394 млн рублей.

«Это приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, что даёт комбинату право на заключение на льготных условиях договоров аренды лесных участков для обеспечения лесным сырьем новых производственных мощностей. Предприятие входит в Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний нашей страны. Учитывая качество и уникальную технологию производства, его продукция пользуется высоким спросом на экспортных рынках. Комбинат 70% продукции поставляет на экспорт и является одним из самых активных получателей экспортной субсидии от государства: за 3 года возмещено 971 млн. рублей. Благодаря работе, в том числе, Балахнинского бумкомбината мы сможем выполнить задачи, поставленные перед нами президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Нижегородской области очень активно работают с инвесторами и с бизнесом, и это даёт очевидные результаты», - сказал он.

Фото: Кирилл Мартынов

«Этот инвестиционный проект - один из первых не только в России, но и в мире, при реализации которого опытная отладка оборудования проводилась дистанционно из-за распространения коронавирусной инфекции. Для нас крайне важно, что благодаря новой линии в таком небольшом городе, как Балахна, создано около 200 новых рабочих мест, из которых 60 – высокопроизводительные. Кроме того, реализация проекта обеспечит в федеральный и областной бюджеты более 600 млн рублей налоговых отчислений», - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, региональное правительство также обеспечивает поддержку предприятию.

«Между бумкомбинатом «Волга» и правительством Нижегородской области давно сложилось конструктивное сотрудничество. Со своей стороны мы также оказываем всесторонние меры поддержки. И создание новой линии, которую мы запустили сегодня, не стало исключением. В 2019 году проект был признан приоритетным инвестиционным в Нижегородской области в сфере освоения лесов. Для этого компании были предоставлены в аренду лесные участки в Варнавинском районе. Одной из мер господдержки стало применение понижающего коэффициента при определении платы за аренду лесных участков», - добавил Глеб Никитин.

Фото: Кирилл Мартынов

«Наш комбинат - единственный в России, выпускающий газетную бумагу из термомеханической массы без добавления целлюлозы. А реализованный сейчас инвестпроект позволяет АО «Волга» стать вертикально интегрированной лесопромышленной компанией и увеличить производство бумаги и других изделий из древесины глубокой переработки. Он, с одной стороны, обеспечивает высокое качество продукции, а с другой – стабильный спрос не только на территории страны, но и на экспортных рынках. В числе наших крупнейших потребителей – компании Индии, Китая, стран Европы и Африки», - сказал генеральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь.

Он добавил, что в период пандемии коронавируса бумкомбинат нашел новые ниши, в частности, в секторе упаковки и бумаги для гофрирования. Помимо инвестиционной программы, направленной на расширение производства, модернизацию оборудования, повышение энергоэффективности, создание объектов лесной инфраструктуры, в АО «Волга» реализуется масштабная экологическая политика, что позволяет, несмотря на расширение производства, сохранять низкие показатели фактических выбросов.

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