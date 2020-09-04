Центр Нижнего Новгорода перекроют на несколько дней из-за киносъемок

Фото: "Интересный Нижний Новгород" ВКонтакте

Из-за съемок фильма в Нижнем Новгороде на несколько дней ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

5 сентября перекроют часть улицы Фрунзе:

С 07.30 до 10.00 – участок от улицы Минина до улицы Большая Печерская и от улицы Большая Печерская до дома №21 по улице Фрунзе.

С 11.00 до 13.00 – от улицы Минина до улицы Большая Печерская и от улицы Большая Печерская до дома №21 по улице Фрунзе), а также на участке от улицы Фрунзе до площади Сенной.

В это время автобусы А-19, А-40, А-45, А-52, А-58, А-64, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97 будут ходить по улице Большой Печерской и улице Пискунова в оба направления.

С 14.00 до 19.30 – движения не будет на участках от улицы Ковалихинская до улицы Минина, от улицы Трудовая до площади Сенной).

В связи с этим трамвайный маршрут №2 временно будет следовать от Черного Пруда по улицам Октябрьской, Добролюбова, Ильинской, Красносельской, Белинского, Ошарской, Кузнечихинской до микрорайона Лапшиха и обратно.

6 сентября с 07.00 до 13.00 ограничения планируются на площади Минина и Пожарского (от памятника В.Чкалова до Коромысловой башни), а с 13.00 до 19.00 – на Нижневолжской набережной (от переулка Рыбный до переулка Нагорный), улице Широкой (от Нижневолжской набережной до улицы Рождественской).

Так, с 07.00 до 13.00 проезд автобусных маршрутов А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 будет организован по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Варварской и Пискунова. В обратном направлении по улицам Пискунова и Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Автобусы А-3, А-61, Т-71, Т-92, А-95, Т-70, Т-91 пройдут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы. В обратном направлении – по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Автобусные маршруты А-40, А-45, А-58, А-64, Т-74, Т-97 – по улице Горького, площади Свободы, улице Варварской и улице Пискунова в оба направления.

Кроме того, будет сокращены троллейбусные маршруты №13, №17, №31 и автобусы А-1, А-68 до площади Свободы, а автобусный маршрут Т-31 – до улицы Пискунова.

В период с 13.00 до 19.00 будет временно прекращено движение автобусов маршрута А-5, а маршруты А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 будут двигаться по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Варварской и Пискунова. В обратном направлении – по улице Пискунова, улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду;

Автобусы А-3, А-61, Т-71, Т-92, А-95, Т-70, Т-91 будут следовать через Похвалинский съезд, улицу Маслякова, площадь Горького, улицу Горького, площадь Свободы. В обратном направлении – через площадь Свободы, улицу Горького, площадь Горького, улицу Малую Покровскую, Похвалинский съезд. Движение автобусного маршрута Т-87 будет осуществляться до остановки «Речной вокзал».

С 17.00 9 сентября до 03.00 10 сентября проезда не будет по улице Совнаркомовской (от переулка Портовый до Ярмарочного проезда).

С 02.00 до 05.00 10 сентября – по Окскому съезду по направлению с верхней части города в нижнюю часть города (от улицы Малая Ямская до Комсомольской площади).

С 13.00 до 18.00 13 сентября – по местному проезду напротив дома №33 по улице Рождественской.

Парковку транспорта на указанных улицах также запретят.

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