Открытие бульвара Авиастроителей и сквера на Мончегорской состоялось в Нижнем Новгороде. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

1 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие двух общественных пространств: бульвара Авиастроителей в Московском районе и сквера на улице Мончегорской в Автозаводском. Благоустройство на объектах проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Качество работ по благоустройству общественного пространства в Московском районе совместно с жителями проверил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Работы над благоустройством бульвара начались ещё в 2019 году. Тогда здесь был капитально отремонтирован фонтан, который стал пешеходным. Также в первую очередь была произведена укладка дорожно-тропиночной сети из брусчатки и установка фонарей с проекциями на авиационную тематику.

В 2020 году подрядная организация отреставрировала монумент с истребителем, провела установку скамеек, шезлонгов, арт-объектов. Кроме того, на бульваре были проведены работы по озеленению территории.

- Мы, неравнодушные жители, трижды участвовали в общественных слушаниях, думали, как лучше организовать эту зону. И она получилась, действительно, удивительной, – поделилась впечатлениями с Юрием Шалабаевым местная жительница Ольга Минькова.

Отметим, что в микрорайоне «Орджоникидзе» проживает больше 20 тысяч человек и многие из них напрямую связаны с авиационной промышленностью.

В Автозаводском районе сегодня также открыли сквер на улице Мончегорской у дома № 33. По просьбам местных жителей в сквере построили современный игровой комплекс для малышей, спортивную площадку для подростков, в том числе для игры в настольный теннис и стритбол, зону тихого отдыха для взрослых, а также площадку для мероприятий, высадили каштаны, клены, жасмин и барбарис.

- Самое главное – радость местных жителей, которые активно участвовали на каждом этапе проекта и не давали спуску подрядчику. Надеюсь, все бережно отнесутся к объектам благоустройства, в которые вложено много сил и душевной теплоты как строителей, так и самих жителей, – подчеркнул глава Автозаводского района Александр Нагин.

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