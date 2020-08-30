Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 августа 2020 года: выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 30 августа 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровел ещё 121 житель региона с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 24 595 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 145. Таким образом, общее количество зараженных Covid-19 в Нижегородской области достигло 27 407 человек.

Количество смертей увеличилось до 465 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё пятеро.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 30 августа 2020 года Фото: Яндекс

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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