Нижегородский тракторист сдал в банк почти 500 поддельных монет Фото: Павел МАРТИНЧИК

Целую кучу поддельных монет обнаружили в Центральном банке Нижнего Новгорода на Покровке. Как выяснилось, они поступили от 48-летнего клиента, работающего трактористом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

14 августа 2020 года старшая кассирша «Центробанка» Елена (имена изменены - прим.авт.) обнаружила поддельные десятирублевые монеты на сумму в 4850 рублей.

Как оказалось, деньги с признаками подделки поступили из Сормовского отделения. Впоследствии все 485 штук поддельных десятирублевых монет были изъяты сотрудниками полиции.

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