Нижегородский тракторист сдал в банк почти 500 поддельных монет
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Целую кучу поддельных монет обнаружили в Центральном банке Нижнего Новгорода на Покровке. Как выяснилось, они поступили от 48-летнего клиента, работающего трактористом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
14 августа 2020 года старшая кассирша «Центробанка» Елена (имена изменены - прим.авт.) обнаружила поддельные десятирублевые монеты на сумму в 4850 рублей.
Как оказалось, деньги с признаками подделки поступили из Сормовского отделения. Впоследствии все 485 штук поддельных десятирублевых монет были изъяты сотрудниками полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.