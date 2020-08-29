«Мы к вам заехали на час»: Сергей Минаев посетил Нижний Новгород. Фото: Instagram Сергея Минаева

Сергей Минаев, известный своим романом «Духless», посетил Нижний Новгород. Об этом российский бизнесмен, писатель, теле- и радиоведущий сообщил на своей личной странице в Instagram.

Первым делом писатель решил посетить главные достопримечательности города. Сергей прошелся по Большой Покровской и посидел на спине «Весёлой козы», запечатлев этот момент на фотографии, которую позже выложил в соцсети.

- Мы к вам заехали на час, - написал в своём блоге Сергей Минаев.

Своими впечатлениями писатель поделился в соцсетях. Фото: Instagram Сергея Минаева

Позже он побывал на площади Минина и Пожарского, спустился по Чкаловской лестнице. Кроме того, Сергей прокатился на яхте, совершив речную прогулку и осмотрев город с воды.

- Нижний Новгород, удивительный город. Атмосфера какая то нереальная, слияние двух великих рек. Прям Русь. Я это пишу не потому что надо быть типа nice, а просто город реально вставил. Очень круто, - восхитился своим визитом в Нижний Новгород писатель.

«Мы к вам заехали на час»: Сергей Минаев посетил Нижний Новгород. Фото: Instagram Сергея Минаева

Скорее всего, Сергей Минаев прибыл в столицу Поволжья по работе, так как он является сценаристом сериала, который компания «Медиаслово» в настоящее время снимает в городе.

Согласно информации от создателей проекта, снимающаяся картина носит рабочее название «Спойлер» и является первым российским сериалом в жанре политического триллера. В съёмках принимают участие такие звезды российского кино, как Максим Матвеев и Сергей Газаров.

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