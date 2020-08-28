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Начальник цеха АПЗ Владимир Захаров отметил юбилей

Этот цех он возглавляет уже 29 лет
Эльвира ОсиповаЭльвираОсипова
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Начальник цеха АПЗ Владимир Захаров отметил юбилей.

Начальник цеха АПЗ Владимир Захаров отметил юбилей.

22 августа начальник цеха №42 Арзамассского приборостроительного завода Владимир Захаров отметил юбилей. А 26 августа исполнилось ровно 29 лет, как он возглавляет этот сборочный цех. То, что эти две важные даты стоят так близко, – особенный знак судьбы, в которой АПЗ занял важное место. Владимир Борисович так и говорит: «Мой завод – моя судьба».

– Владимир Борисович, Ваш путь руководителя начинался, когда Вы в начале 80-х годов были бригадиром слесарей-сборщиков. Помните?

– Конечно. Замечательное было время! Саша Зельняков, Коля Александров, Володя Цаплин и я. Работали здорово, бывало, по12-14 часов в день. Постоянно занимали призовые места по заводу, заносили нас и на городскую Доску почета.

– А потом были мастером, замом и, наконец, встали у руля 42-го…

– Шла утренняя оперативка, как раз в мой день рождения. И Лев Николаевич Мухин, тогда директор по производству, объявил, что я буду начальником. С того дня и работаю. А уже 26 августа подписали приказ.

– 42-й сегодня один из самых больших цехов на АПЗ. Именно при Вас шло его формирование.

Этот цех он возглавляет уже 29 лет

Этот цех он возглавляет уже 29 лет

– Верно. В 1994 году к нам присоединили цех №43. Время было тяжелое, люди на нервах. Надо было их успокоить, поддержать. А примерно 10 лет назад в ряды нашего цеха с немногочисленным составом вошёл и 47-й, где изготавливаются трансформаторы и катушки на все заводские изделия. Сегодня это полноценное подразделение – участок намотки, там трудится порядка 100 человек. Они тоже часть нашего большого коллектива.

В цехе 420 человек, в конце 90-х было чуть больше ста. Получается, большая часть сотрудников пришла сюда в Вашу бытность начальником. По какому принципу набираете людей в цех?

– По личным и профессиональным качествам. Сам разговариваю с каждым, потому что кадровые документы – это лишь сухие факты. Для меня важно, чтобы человек был неравнодушным, ответственным, чтобы ему можно было доверять по работе, ведь от каждого зависит представление о цехе в целом. В общем, работник 42-го должен идти в одну ногу с коллективом, иначе просто не приживется.

Что значит для Вас быть начальником цеха?

– Прежде всего это огромная ответственность за всех, кто у нас работает. И, если честно, волнение за каждого не покидает меня с самого первого дня, как назначили начальником. По-другому не могу, да и, наверное, нельзя по-другому. Говорят, чтобы быть хорошим командиром, надо знать, как живет рядовой солдат. По этому правилу и стараюсь работать.

Слово коллегам

Александр Лукин и Дмитрий Хлопков, регулировщики РЭАиП:

– Владимир Борисович – сильный руководитель, требовательный и к себе, и к подчиненным. Он настоящий хозяйственник, цех при нем преобразился.

Его назначение начальником было в цехе ожидаемо, потому что когда он был бригадиром на участке, потом мастером, замом, у него уже проявлялись черты лидера, руководителя.

Владимир Борисович живёт работой, даже в выходные приходит в цех. Ему за эти годы приходилось и план «вытаскивать», и еще какие-то проблемы решать, и всегда наш 42-й оказывался на высоте. Как человек он очень отзывчивый, всегда идет навстречу людям, с пониманием относится к их личным ситуациям; не было таких случаев, чтобы он отказал в каком-то вопросе.

В общем, человек на своём месте!

Евгения Серова, мастер участка:

– Наш Владимир Борисович – грамотный и дальновидный руководитель. Он тщательно просчитывает каждый шаг, умеет предвидеть, организовывать, планировать.

Для него работа – это всё! Однажды мы допоздна сдавали большое количество специзделий. Владимир Борисович до последнего был с нами и ушел с работы, когда сдали последнюю штуку, а нам даже машину вызвал. Еще отмечу его особенное отношение к молодежи. Он не допускает, чтобы молодой сборщик или регулировщик тыкался как слепой котёнок и до всего доходил сам. Владимир Борисович лично контролирует, как работают с ними наставники, интересуется, всё ли получается.

Василий Русин, ветеран цеха №42:

– Я в цехе проработал 36 лет: был слесарем-сборщиком, диспетчером, мастером, поэтому Владимира Борисовича знаю давно, он еще регулировщиком работал, бригадиром (им тогда дали звание «Бригада коммунистического труда»). Руководитель он строгий, но справедливый. Бывало, и накричит, но быстро отойдёт. Нормальный мужик!

Когда он стал начальником, в стране наступил развал, и он поддерживал цех, как мог. Мы стали собирать «гражданку»: теплосчетчики, ИПРЭ, «АЛКО». За счет этого и выжили.

Желаю Владимиру Борисовичу здоровья и большой ему привет от меня!

БИЗНЕС-ПРЕСС

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