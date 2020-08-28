Олег Лавричев: «Предприятия нуждаются в поддержке»

Председатель Совета директоров АО «АПЗ», председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев в числе делегации представителей НАПП и нижегородских промышленников принял участие в заседании Комиссии РСПП по ОПК на тему «Актуальные вопросы предприятий ОПК в современных условиях», где выступил с докладом о необходимых мерах государственной поддержки предприятиям ОПК.

В совещании, которое вёл сопредседатель Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК Михаил Дмитриев, в числе спикеров были представители министерств промышленности, руководители предприятий и различных ведомств разных регионов – Нижегородской, Омской, Тверской областей, Республик Удмуртия, Татарстан. Проблемы, которые они озвучивали в своих выступлениях, во многом схожи и связаны с негативными последствиями пандемии. Вывод один – предприятиям оборонно-промышленного комплекса надо помочь.

– Комиссия РСПП по ОПК – это как раз тот механизм, через который мы заявляем о своих проблемах на самый верх – в Правительство, Президенту, – отметил Олег Вениаминович. – В своем докладе я заострял внимание на проблемах предприятий ОПК. Здесь сконцентрировано наибольшее количество персонала. Только у нас по Нижегородской области около 100000 сотрудников работают на предприятиях ОПК.

По словам Олега Лавричева, негативные последствия пандемии в полной мере коснулись предприятий ОПК Нижегородской области. В числе проблем – снижение выручки, сокращение заказов, увеличение дебиторской задолженности, неоплата контрактов, нарушение кооперационных связей и сбой в поставках сырья и комплектующих, рост на сырье и комплектующие и другие. Но предприятия не остались наедине со своими проблемами. При губернаторе был создан оперативный штаб, наш профильный комитет областного Заксобрания активно включился в разработку мер поддержки, региональное министерство стало активно взаимодействовать с бизнесом.

- В качестве мер поддержки предлагалось, в частности, увеличение сроков исполнения ГОЗа, возможность учитывать индексы-дефляторы, возможность авансирования по контрактам ГОЗ до 80%, - напомнил Олег Лавричев. - Мы понимали, что разрабатываемые нами меры выходят за рамки регионального уровня. Поэтому обращения с конкретными предложениями были направлены в адрес заместителя председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова, министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова.

Олег Лавричев предложил распространить предложенные президентом для системообразующих предприятий меры поддержки в форме льготных кредитов с компенсацией из федерального бюджета в размере ключевой ставки на все предприятия с численностью более 1000 человек и до 250 человек. Предприятиям сегодня как никогда сложно организовать эффективную работу во всех направлениях: выполнять ГОЗ; работать в условиях ценообразования, когда не учитывается рост цен на материалы и комплектующие; рисковать, вкладываться и идти по пути диверсификации.

- Считаю очень важным и актуальным продолжение работы комиссии РСПП по разработке и реализации мер поддержки для всего реального сектора экономики, - полагает Олег Лавричев. - Иначе мы не только не «догоним» показатели, которые в 1 полугодии существенно упали в объемах производства, но и, наоборот, получим еще больший разрыв. Поэтому еще раз заостряю внимание на актуальности этой темы и считаю, что мы должны её ещё активнее продвигать.