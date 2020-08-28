Контролер ИПиСИ АПЗ Екатерина Мишина стала номинантом двух всероссийских конкурсов поэзии

Контролер ИПиСИ службы метрологии Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина Екатерина Мишина (она же поэт Екатерина Садова) стала номинантом двух всероссийских конкурсов и обладателем именных медалей.

Стихи девушки не раз публиковались на страницах «Новатора». В начале этого года она отправила свои лирические произведения на традиционный конкурс на соискание премии «Поэт года», а патриотические стихи– на конкурс «Георгиевская лента». Редакционная комиссия признала Екатерину номинантом обоих творческих состязаний, то есть автором с достойным уровнем литературного творчества, номинированным на соискание премии «Поэт года».

Стихи девушки не раз публиковались на страницах «Новатора».

Торжественную церемонию награждения номинантов отменили из-за пандемии. Поэтому награды Екатерина Мишина получила, заехав в Российский союз писателей во время рабочей командировки в Москву. Ей вручили изданный альманах, в котором есть и её стихи, дипломы и две именные награды. Первая – медаль «Георгиевская лента. 250 лет» за вклад в укрепление национального самосознания и патриотизма, возрождение интереса к героической истории России; вторая – медаль «Анна Ахматова. 130 лет» за вклад в развитие русской культуры и литературы.

Также в Российском союзе писателей обсудили и возможность издания авторского сборника Екатерины Садовой (это ее творческий псевдоним).

– Издаваться, конечно, хочется. Свой сборник – это уже другой уровень поэтического развития, определенный статус, – говорит поэтесса. – Так что в ближайшее время вплотную займусь этим вопросом.

В мой город весной приглашаю я вас,

Когда, просыпаясь, манит Арзамас,

Когда звон хрустальный от колоколов

Собой укрывает все крыши домов.

Здесь юность провел свою храбрый Гайдар,

Толстой был, и Горький когда-то писал.

Здесь град возродился указом царя

И место своё занял точно не зря.

Здесь люди живут с сильной, смелой душой,

Здесь подвиг Алёны все помнят большой.

Здесь храмов не счесть, и, приехав сюда,

Душою останетесь с ним навсегда…