"Армия» делает нас сильнее": Арзамасский приборостроительный завод принял участие в VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

Арзамасский приборостроительный завод принял участие в VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Арзамасский приборостроительный завод принял участие в VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Форум «Армия-2020» стартовал 23 августа в подмосковном парке «Патриот» (г.Кубинка). Стенд АО «АПЗ» в этом году стал больше, расширилась и номенклатура представленных изделий: БПЛА «Грач», электромеханический привод на основе ролико-винтовой пары, образцы динамически настраиваемого гироскопа (ДНГ и ДНГУ), волоконно-оптического гироскопа (ВОГ), шарико-винтовой пары (ШВП), бесконтактного моментного электродвигателя (ДБМ-38), а также антистатическая тара для хранения и транспортировки радиоэлементов.

Также были представлены медицинский аппарат «Миотон-М» и новинка – бактерицидный рециркулятор. Кроме того, на конкретных примерах изделий презентованы возможности производств: инструментального, литейного, по переработке пластмасс.

Экспозицию АПЗ посетили представители органов власти, предприятий и организаций многих регионов России и стран зарубежья. В том числе официальная делегация Нижегородской области и промышленников региона во главе с первым заместителем губернатора Евгением Люлиным и министром промышленности, торговли и предпринимательства Максимом Черкасовым.

Генеральный директор АО «Социум-А» Руслан Ашурбейли специально прибыл осмотреть заводские экспонаты. Некоторые из них являются результатом внутреннего сотрудничества в холдинге. Например, в кооперации производится бактерицидный рециркулятор: собирается он на АПЗ, а комплектуется корпусами от ООО «ФазАР».

С намерением наладить взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах производства в гости к приборостроителям прибыла делегация из Удмуртии. По итогам встречи составлен протокол для подготовки официальных предложений с обеих сторон.

Форум «Армия 2020» завершится уже в эти выходные. Он стал для АПЗ как никогда продуктивным на события.

– Форум «Армия» – это прежде всего площадка для делового общения руководителей предприятий, делегаций, - уверен генеральный директор АО «АПЗ" Андрей Капустин, Выставочные дни аккумулируют в себе много встреч, мероприятий. Если проводить их дистанционно или с выездами, это займёт очень много времени. Именно формат форума позволяет всем собраться в одном месте и решить некоторые насущные вопросы.

Впервые на нашем стенде представлены отдельные заводские подразделения и их продукция. АПЗ имеет хорошие производственные возможности по литью, механообработке и изготовлению изделий из пластмасс. Судя по большому количеству посетителей нашего стенда, это интересно участникам.

Форум «Армия-2020» стартовал 23 августа в подмосковном парке «Патриот»

Мы провели ряд переговоров, в том числе со старыми и новыми поставщиками, потенциальными заказчиками, руководителями регионов. В частности, в ходе встреч по вопросу развития БПЛА «Грач» мы увидели некоторые технические возможности сделать беспилотный вертолет быстрее. После выставки будем с партнерами развивать эту тему дальше. Состоялись также важные встречи по развитию ГОЗа и экспортных поставок.

Говорить об итогах пока рано. Но в целом перспективы хорошие. По крайней мере, загрузка нашего предприятия на 2021-22 годы сохранится на том же уровне, что в 2018-19 годах.

Олег Лавричев, председатель Совета директоров АО «АПЗ», председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области:

– Мы традиционно участвуем в этом форуме и второй год представляем нашу продукцию на самостоятельных стендах. В этот раз наш стенд безусловно привлекает внимание: он и выглядит достойно, и насыщен предложениями по продукции различного направления. Это вызывает большой интерес, идет активное общение, обмен контактами. В этом смысле польза от форума безусловная, потому что многие вопросы, которые создавали определенные трудности, именно здесь находят решение.

Так, по нашему беспилотнику состоялись активные переговоры с белорусскими коллегами, которые уже имеют опыт в создании беспилотного аппарата на вертолетной платформе. Это сотрудничество даст нам новый импульс в продолжении работ. Наши новые технологические возможности в изготовлении отдельных элементов, блоков, узлов также вызывают интерес у предприятий ОПК.

На форуме я принял участие в двух крупных совещаниях: заседании Комиссии РСПП по ОПК и заседании Экспертного совета в сфере ГОЗ при ФАС России.

Надеюсь, что «Армия-2020» даст нам хороший заряд и хороший потенциал для продолжения нашей работы. Будем надеяться, что от форума к форуму мы будем прибавлять в динамике.

Экспозицию АПЗ посетили представители органов власти, предприятий и организаций многих регионов России и стран зарубежья

Алексей Телегин, директор по производству АО «АПЗ»:

– В этом году мы не только расширили номенклатуру выставочных изделий, но и презентуем здесь свои услуги по литью, механообработке, производству изделий из пластмасс. В частности, представляем отливки сложной конфигурации, изготовленные разными методами: литьем в землю, по выплавляемым моделям и под давлением на литьевых машинах.

В целом наша цель участия в «Армии» – прозондировать рынок производителей ракетной и авиакосмической техники. Посмотреть наработки конкурентов, показать свою продукцию. Надо учиться, развиваться, и выставка может дать положительный эффект.

Андрей Мишагин, начальник КБ-14 отдела главного конструктора по спецпродукции АО «АПЗ»:

– В этом году мы привезли на выставку два вида динамически настраиваемого гироскопа.

Первый – серийного выпуска. Второй – не имеющий на сегодня аналогов на российском рынке – ДНГ унифицированный. Его особенность заключается в том, что в зависимости от потребностей он может быть использован в разных измерениях угловой скорости – до 1200 градусов/сек. Уже собраны два опытных экземпляра под минимальный диапазон 1200 градусов/сек. Ждем, когда начнем испытания в составе основного изделия.

Андрей Бухонин, заместитель главного технолога АО «АПЗ»:

– Судя по интересу, который проявили к презентуемой нами антистатической таре, большинство предприятий приборостроительного профиля сталкиваются с необходимостью наличия такой тары. Проблема транспортировки радиоэлементов, собранных изделий актуальна для всех. К нам подходили представители предприятий Ижевска, Москвы.

Были и конкретные запросы, например, одна из компаний по производству медтехники обратилась с просьбой изготовить специальную тару под одно из своих изделий. В ближайшее время будем прорабатывать вопрос.

Владимир Сухоруков, заместитель главного конструктора ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» (АПКБ):

– На выставке мы представляем макетный образец электромеханического привода элерона летательного аппарата для маневренного самолета. Привод весь в «боевых ранах» и царапинах, так как «прибыл» от заказчика прямо с испытаний.

Наш привод достаточно компактный, работает на электричестве, а не на гидравлике, что позволяет убрать большие шланги и габаритную насосную станцию. Имеет хорошие фазочастотные характеристики и отличается небольшим энергопотреблением.

На сегодня мы закрыли эскизно-технический проект с непосредственным заказчиком. К середине следующего года изготовим 10 макетных образцов для предварительных испытаний, по итогам которых проведем корректировку КД и доработку образцов. Затем предстоят летные испытания и, после получения положительных результатов, серийное производство.

Владимир Пименов, заместитель главного конструктора ООО «АПКБ»:

– БПЛА «Грач», который мы снова привезли, - с новым фюзеляжем. Корпус защищает от повреждений, способствует сохранению теплопередачи (двигатель способен самоохлаждаться, исключая перегрев). Кроме того, фюзеляж быстросъемный, на случай ремонта его можно легко демонтировать.

В целом за год произошло много изменений. Мы подписали тактико-технические требования, что дало импульс к началу ОКР, которые позволят официально зарегистрировать наш комплекс в войсках.

Следующий этап – получение образца, прошедшего госиспытания. Это длительный процесс, но только после него техника поступит в войска.