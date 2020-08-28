Там, где нас ждут. Эмиграция в село

Тенденция уезжать на ПМЖ из городов в деревню существует давно. А в связи с последними эпидемиологическими событиями, это явление вскоре станет массовым. Сейчас многие мечтают о собственной земле, где никакой коронавирус не страшен и всегда есть пропитание. В одном из сел Нижегородской области на случай массовой «эмиграции» из города уже все подготовлено. Горожан здесь ждут. Время возвращаться к земле, к своим корням.

Уже состоявшиеся «эмигранты» о переезде, как правило, не жалеют: на селе жизнь вольнее и здоровее. Если и сетуют, то только на отсутствие привычной городской системы ЖКХ. К этому бывает сложно приспособиться. Здесь все зависит только от тебя, случись что в хозяйстве – никто не поможет, потому что на селе каждый сам за себя. И все же так не везде.

Некоторых пугает общая картина запустения, которая открывается, стоит отъехать подальше от большого города. Сельское хозяйство развалено, работы нет, люди не живут – выживают или доживают. Но есть счастливые исключения. Как село Хирино Шатковского района Нижегородской области. Здесь все изменилось волей одного человека. Кстати, тоже приезжего.

Уже состоявшиеся «эмигранты» о переезде, как правило, не жалеют.

Русскому человеку вообще свойственно ждать чуда: вот кто-нибудь приедет и наладит нашу жизнь. Можно сказать, что с хитринцами такое чудо произошло. Несколько лет назад российский бизнесмен, промышленник и филантроп Игорь Ашурбейли приехал из Москвы посмотреть на село, где жили его прадеды по материнской линии. То, что он увидел, ему не понравилось. Стало обидно за малую родину.

Символом общей разрухи здесь служили руины храма, закрытого для богослужений еще в 30-е годы прошлого столетия. Как говорится, возродить храм – значит сделать Богом забытое место вновь благословенным. С этого все и началось. За три года храм полностью отстроили заново, освятили и открыли для прихожан. А с 2014 года начали потихоньку возрождать инфраструктуру села.

Компания Игоря Ашурбейли «Социум-Поселения» отремонтировала дороги и административные здания

Компания Игоря Ашурбейли «Социум-Поселения» отремонтировала дороги и административные здания, вложилась в строительство двух современных водонапорных башен, чтобы вода у жителей была чистая и качественная, вернула в село почту, построила два новых дома и Общественный центр, где теперь работают бесплатные кружки, библиотека и музей, обновила оборудование в местном медпункте, готовится построить магазин взамен лавки, которая и работает-то нерегулярно. А главное, создала новые рабочие места для жителей села – на производствах натуральной фермерской продукции.

Делу – время, потехе час. Сколько на селе поводов для радости? Игорь Ашурбейли учредил фестиваль фольклора и ремесел «Голос традиций». Проходит фестиваль ежегодно в сентябре, в престольный праздник хиринского храма в честь Усекновения Честной главы Иоанна Предтечи, в День села, который празднуется, как в давние времена: широкими гуляниями, ярмаркой.

В «Социум-Поселениях» мечтают вернуть традиции прежних крепких крестьянских общин

С каждым годом фестиваль становится все более масштабным событием, собирая тысячи гостей и участников - ремесленников, фермеров, фольклорных музыкантов со всей Нижегородчины и смежных областей. В апреле 2020 года фестиваль стал одним из победителей IX Межрегиональной премии «Event-Прорыв» - официально был отмечен на федеральном уровне.

Так что в этом селе уже можно жить. Люди начали возвращаться из городов, здесь их ждут. Не на все готовенькое, конечно. Так не бывает. Невозможно силами и средствами одного человека полностью восстановить село. Для этого нужны усилия и желание большинства.

В «Социум-Поселениях» мечтают вернуть традиции прежних крепких крестьянских (ныне – фермерских) общин, которые когда-то умудрялись выстаивать даже в тяжелейших условиях коллективизации.

В таких общинах не только обычная соседская поддержка имеется, но и внутренний товарооборот, взаимообмен товарами и услугами. Вот провел тебе рукастый сосед канализацию, а ты ему за это 100 кг картошки отгрузил. Такие взаимоотношения защитят от любых внешних бурь и даже от государства, если оно попробует отобрать, как 90 лет назад, нажитое непосильным трудом.

Но чтобы такая община состоялась, надо, чтобы люди вновь научились доверять друг другу и перестали бы ждать чудес. Чудеса случаются, но не зря же говорят, что провидению надо помогать.