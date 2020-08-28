Три человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Кстовском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезная авария произошла утром 28 августа на трассе М-7 «Волга» в Кстовском районе – там столкнулись фура и легковушка. В результате пострадали три человека. К счастью, обошлось без жертв.

К счастью, погибших в аварии нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение об аварии поступило в 9:11 28 августа, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области. – Авария произошла на 443 километре автодороги М-7 «Волга». Погибших в результате аварии нет, но три человека получили ранения. Пожарно-спасательным подразделениям пришлось доставать заблокированных в автомобиле пассажиров.

В настоящее время сотрудники регионального ГИБДД выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины происшествия. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- По предварительным данным, на трассе Кстово – Дальнее Константиново водитель иномарки Фольксваген Голд выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой, - В результате, водитель и пассажиры иномарки получили травмы. Все трое доставлены в больницу имени Семашко.

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