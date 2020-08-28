Ночь кино 2020 в Нижнем Новгороде: Четыре кинотеатра проведут для нижегородцев бесплатные сеансы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отличная новость для любителей кино. Мало того, что в Нижнем Новгороде, наконец, открылись кинотеатры, так еще теперь четыре из них проведут бесплатные показы для нижегородцев. Это мероприятие пройдет 29 августа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино». В этом году она пройдет уже в пятый раз.

- Участниками акции в этом году станут четыре кинотеатра, - рассказали в пресс-службе городской администрации. – Среди них кинотеатр «Буревестник», «Зарница», «Смена» и «Орленок». Самые ранние кинопоказы будут начинаться в 13:00, а самые поздние – в 20:00.

Напомним, сейчас все кинотеатры работают с ограничениями, введенными из-за сложной ситуации с коронавирусом. Залы могут быть заполнены максимум на 30%, а расстояние между зрителями должно быть не менее полутора метров. Употреблять еду и напитки во время показов запрещено.

КОНКРЕТНО

Какие фильмы покажут нижегородцам?

Кинотеатр «Буревестник»:

17.00 м/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4», 6+

19.00 х/ф «Холоп», 12+

21.30 х/ф «Лёд 2», 6+

Кинотеатр «Зарница»:

13.00 м/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4», 6+

15.00 х/ф «Лёд-2», 6+

18.00 х/ф «Холоп», 12+

МБУК ОДЦ «Смена»:

16.00 м/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4», 6+

18.00 х/ф «Лёд-2», 6+

20.30 х/ф «Холоп», 12+

Кинотеатр «Орлёнок»:

15.30 м/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4», 6+

17.30 х/ф «Лёд-2», 6+

20.00 х/ф «Холоп», 12+

Вход по приглашениям

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