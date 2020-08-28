При поддержке ЛУКОЙЛа отремонтирован мемориал Михаилу Бурдикову в городе Кстово

26 августа завершились работы по ремонту мемориала основателю кстовской школы самбо Михаилу Бурдикову, проводимые при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ").

В 2014 году в память о Михаиле Геннадьевиче в день 50-летия Всемирной Академии самбо в городе Кстово был открыт памятник знаменитому тренеру-самбисту, который был изготовлен и установлен благодаря помощи ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

За прошедшие 6 лет внешние факторы сыграли свою роль, постаменту потребовался срочный ремонт. МФСОО «Федерация самбо Кстовского района Нижегородской области» обратилась к ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» с просьбой помочь в ремонте памятника.

Предприятие поддержало инициативу, работы по его восстановлению были проведены качественно и оперативно. В минувшие выходные сам памятник был аккуратно снят с постамента. Рабочие демонтировали верхнюю и боковые плиты, произвели заливку конструкции закладными деталями и замену верхней гранитной плиты, сделав свес. Все это предотвратит попадание воды в торцевые части постамента и увеличит срок его службы. 26 августа памятник снова был водружен на постамент, расположенный на территории Академии Самбо, напротив 1-го корпуса здания Академии.

СПРАВКА

Михаи л Генна дьевич Бу рдиков (19 ноября1938, Акулово, Любимский район, Ярославская область, РСФСР — 8 февраля2013, Кстово, Нижегородская область, Россия) — советский и российский тренер по самбо, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Являлся почётным членом любительской международной Федерации самбо (ФИАС). Награждён орденом «Знак Почёта» (1976), в 1998 г. ему было присвоено звание «Почётный гражданин Нижегородской области». С 1964 г. жил и работал в г. Кстово Горьковской области. По его инициативе здесь образовалась первая секция по борьбе самбо, этот вид спорта на долгие годы стал визитной карточкой Кстова. Как тренер он подготовил 6 заслуженных мастеров спорта, 16 мастеров спорта международного класса, 83 мастера спорта СССР (России), ежегодно готовится свыше 250 спортсменов массовых разрядов.