ЛУКОЙЛ поддержал турнир Дмитрия Донского

22 августа на полигоне ДОСААФ в городе Кстово состоялся турнир по рукопашному бою во имя Святого князя Дмитрия Донского, организованный Великовражской дружиной. Это мероприятие проводится уже седьмой год подряд. В этот раз из-за ограничительных мер было решено провести его в новом формате – в виде состязаний по пейнтболу.

Турнир собрал 6 команд из Нижегородской области: Дзержинск, Бор, Арзамас, Нижний Новгород и две команды из Кстова. Мероприятие было организовано при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Полигон, где проходили соревнования, посетил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

-Дорогие ребята, я рад видеть всех Вас в добром здравии и хорошем настроении. Жизнь не стоит на месте: меняются форматы проведения мероприятий и направления деятельности наших спортивных федераций и клубов.Сегодня хотелось бы вас поздравить с началом сборов, впервые проходящих на нашей родной земле, которые теперь направлены на военно-патриотическое воспитание, укрепление престижа Вооруженных Сил Российской Федерации и подготовку к военной службе.Желаю вам достойно пройти все испытания, успешно освоить программу, получить новые знания и массу новых впечатлений,- поприветствовал участников соревнований Антон Гребень.

Команды состояли из 5 игроков. Играли по круговой системе. Каждая команда сыграла друг с другом,затем полуфинал, матч за третье место и финальная игра. По итогам турнира первое место заняла команда “Кстово-1”, серебро у Дзержинска, два третьих места за командами “Кстово-2” и дружиной из Бора. После пейнтбола участники сразились в рукопашном бою. Победителей наградили медалями и памятными призами.

-Большое спасибо Компании «ЛУКОЙЛ», которая ежегодно нас поддерживает, помогая тем самым развивать военно-патриотическое движение в городе Кстово и Кстовском районе, - сказал Главный воевода дружины во имя Святого князя Дмитрия Донского Сергей Кочетов.

Новый формат соревнований всем очень понравился. Руководитель дружины поделился планами на будущее, что турнир в таком формате планируется проводить на постоянной основе.