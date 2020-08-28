«Мать две недели не вызывала врачей»: Девятимесячная девочка погибла в Дзержинске, опрокинув на себя чайник с кипятком

18 августа в службу спасения поступил звонок от 28-летней жительницы города Дзержинска, которая сообщила о смерти своей дочери Евы Романовой (имя и фамилия изменены – прим. авт.). Судмедэкспертиза установила, что причиной гибели ребенка стал термический ожог, рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Следственная группа, прибывшая на место, обнаружила тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти. Однако на теле девочки присутствовали следы от ожога, он-то и мог послужить причиной гибели.

Было установлено, что ожоги девочка получила 4 августа, случайно уронив на себя чайник. Мать девочки не стала обращаться в медучреждения за помощью, а предпочла оказывать ее самостоятельно. Через две недели девочки не стало.

По словам соседей, семья была благополучной. На учете в отделе по делам несовершеннолетних она также не состояла.

Установить более точную причину произошедшего предстоит правоохранительным органом. До окончания следствия мать ребенка будет под подпиской о невыезде.

Дарья СУТОРМИНА