Экстренное предупреждение: В Нижнем Новгороде ожидаются грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на солнечный день, долго гулять сегодня не стоит – в ближайшие часы в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы. Соответствующее предупреждение выпустили ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - говорится в сообщении. – Они могут быть связаны с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Кроме того, есть риск возникновения происшествий с участием маломерных судов.

В связи с этим спасатели призывают нижегородцев держаться подальше от электропроводки и антенн, в случае грозы отключить в доме все электроприборы. Если гроза застала вас на улице, лучше отключить сотовые телефоны. Ни в коем случае во время грозы нельзя купаться, бегать, ездить на велосипедах и мотоциклах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru