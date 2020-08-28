Нижегородский фотограф снял новую подсветку Шуховской башни с правого берега Оки. ФОТО: Екатерина Юлина

Знаменитая Шуховская башня в Дзержинске обзавелась светодиодной подсветкой. Восхитительное видео с правого берега Оки сняла известный нижегородский фотограф Екатерина Юлина.

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Впечатляющим видео девушка поделилась в социальных сетях ФОТО: Екатерина Юлина

О том, что на Шуховской башне сделают подсветку, стало известно еще весной. Тогда сообщалось, что подсветку смонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода. Однако сделать это удалось раньше – торжественный запуск состоялся 26 августа. Планируется, что Шуховская башня станет одной из точек притяжения для туристов, посещающих Нижегородскую область.

Светодиодная подсветка установлена к 800-летию Нижнего Новгорода: ФОТО: Екатерина Юлина

Напомним, Шуховская башня признана объектом культурного наследия. Она была построена еще в 1920-х годах архитектором Владимиром Шуховым. Она должна была стать аналогом знаменитой телебашни на Шабаловке в Москве. Высота Шуховской башни в Дзержинске составляет 128 метров.

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