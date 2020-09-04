Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 сентября 2020 года:в 30 муниципалитетах области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 4 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 28 110 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 143 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 101 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 25 086 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 485 человек, ещё четверо нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 4 сентября 2020 года Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 405) и Павловском районе (1 449). Следом идёт город Бор — зараженных 1 005 человек, и 751 житель Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3232

Ленинский – 2226

Канавинский – 1842

Советский – 1506

Сормовский – 1487

Московский – 1444

Нижегородский – 1139

Приокский – 920

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