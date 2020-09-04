Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 сентября 2020 года:в 30 муниципалитетах области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным на 01:00 4 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 28 110 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 143 новых случая заражения.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 101 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 25 086 жителей Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 485 человек, ещё четверо нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 4 сентября 2020 года
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 405) и Павловском районе (1 449). Следом идёт город Бор — зараженных 1 005 человек, и 751 житель Богородского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 3232
Ленинский – 2226
Канавинский – 1842
Советский – 1506
Сормовский – 1487
Московский – 1444
Нижегородский – 1139
Приокский – 920
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