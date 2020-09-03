Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Нижнем Новгороде

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Митинг, посвященный общероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошел в парке Славы Автозаводского района Нижнего Новгорода 3 сентября 2020 года. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Почтить память жертв терроризма и бойцов, отдавших жизни в борьбе с ним, пришли представители ветеранских, национально-культурных организаций, а также члены Всероссийского молодежного движения «Юнармия» и матери погибших военнослужащих.

- Бесланская трагедия показала, что с терроризмом нужно бороться только сообща. Мы все – люди разных национальностей и вероисповеданий – должны стоять стеной перед этим злом. Очень важно воспитывать детей на героических примерах наших земляков, которые позволяют нам сегодня жить в сильной и независимой стране. Пусть наши дети никогда не узнают слова война, - обратился к собравшимся исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

При этом было отмечено, что борьба с терроризмом неразрывно связана с воспитанием подрастающего поколения. Именно патриотическое воспитание молодежи играет стратегическую роль в сохранении целостности государства и стабилизации общественной жизни.

В ходе митинга руководителям общественных организаций и ветеранам боевых действий были вручены памятные медали «25 лет боевым действиям на Северном Кавказе» и «90 лет создания Воздушно-десантных войск».

По традиции всё завершилось минутой молчания и возложением цветов к памятнику воинам, погибших в локальных конфликтах.

- Сегодня мы вспоминаем детей, погибших в Беслане, и наших сыновей, которых мы потеряли, казалось бы, в мирное время, - поделилась член областной общественной организации Союза семей погибших военнослужащих в Афганистане и Чечне «Горячая точка» Галина Емелина.

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