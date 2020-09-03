«Если пациента нельзя вылечить, ему нужно помогать»: в Арзамасе открыли центр паллиативной помощи Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Арзамасе на базе городской больницы №1 заработала служба паллиативной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Паллиативная медицина занимается облегчением проявлений неизлечимой болезни для улучшения жизни больного и его близких. Основная цель специалистов защитить пациента от боли, физических и психологический страданий. Так, в медицинском учреждении действует кабинет, рассчитанный на 500 посещений в год.

- Паллиативная помощь - это история не про высокие технологии, а в первую очередь - про человечность. Это прежде всего - о душе. Если пациента нельзя вылечить, ему нужно помогать, - подчеркнул заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В стационарном отделении провели ремонт: обновили кабинеты и закупили оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи на сумму в размере более 12 миллионов рублей.

Кроме того, стало известно, что для жителей Арзамасского, Ардатовского, Дивеевского, Вознесенского, Вадского и Шатковского районов будет оказываться выездная помощь.

- Подтверждая статус центра юга Нижегородской области, мы получили важнейшее звено в здравоохранении, которого ранее в городе не было. Служба паллиативной помощи - это место, где медицинские работники до конца исполняют свой долг. Если раньше в случае неизлечимой болезни мы слышали: «Медицина бессильна», а человек оставался наедине со своим недугом, то сейчас есть возможность оказать ему всестороннюю поддержку, - поделился мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Отметим, что в задачи сотрудников также входит организация социально-психологической поддержки, связь с религиозными структурами, помощь в оформлении инвалидности и социальных льгот, в адаптации больных и родственников к новым условиям жизни на этапах болезни.

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