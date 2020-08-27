Морской котик Зонтик появился в нижегородском зоопарке «Лимпопо» Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» очередное новоселье – к нам переехал северный морской котик по кличке Зонтик. В Нижний Новгород малыш переехал из Ижевска.

- Новый житель «Лимпопо» перенес дорогу хорошо, - рассказали сотрудники зоопарка. – Сейчас он вовсю осваивается в новом просторном жилище: плавает, ныряет и изредка выходит на сушу. Это связано с периодом адаптации.

Малыш весит всего 16 килограммов. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

По меркам морских котиков Зонтик совсем кроха – он весит всего 16 килограммов. Для сравнения, взрослые самцы могут достигать 350 килограммов.

- Ему всего лишь годик, - рассказал директор зоопарк Владимир Герасичкин. – Половой зрелости они достигают к пяти шести годам. Но поскольку это очень социальные животные и обитают группами, уже на следующей неделе ему привезут подругу. Пара для него уже есть.

На следующей неделе к Зонтику приедет подруга. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Ну, а пока Зонтика балуют вкусняшками. – основу его рациона составляет сельдь, минтай и кальмары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru