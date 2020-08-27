Денис Миронов: «Опорная испытательная лаборатория станет настоящим подарком к 800-летию Нижнего Новгорода»

Про открытие опорной испытательной лаборатории к 800-летию Нижнего Новгорода в авторской программе Романа Скуднякова «Без галстука» рассказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

- На сегодняшний день предприятиям, чтобы поставлять продукцию в другие страны нужно протестировать ее на территории этих стран. Это дорого и неудобно. А после открытия опорной лаборатории все необходимые испытания можно будет пройти у нас. Это будет настоящий подарок к 800-летию города, - заявил Денис Миронов.

По словам директора ЦСМ, в новой лаборатории можно будет испытать бытовые электроприборы, медицинскую технику, оборудование информационных технологий, стандарты частоты, автомобильные компоненты и технику, трубы, арматуру, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, лакокрасочные изделия, СИЗ, пищевые добавки.

Приоритетными странами экспорта для предприятий Приволжского федерального округа являются страны: ЕС, ЕАЭС, Республики Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ливия, Марокко, Тунис, Сирия, Турецкая Республика, Азербайджанская республика, Республика Египет, ОАЭ, КНР и другие.