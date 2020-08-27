Никита Михалков пригласил нижегородских актеров на кастинг в свою академию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отличная новость для талантливых нижегородских актеров – 31 августа Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова проведет онлайн-кастинг на бесплатное обучение. Участниками могут стать актеры в возрасте до 35 лет из Нижегородской области и близлежащих регионов ПФО.

- К участию в собеседовании приглашаются специалисты в области театра и кино до 35 лет, а также студенты последних курсов творческих вузов, - говорится в сообщении. – Обязательным условием является наличие высшего или среднего профильного образования, а также опыт работы в сфере театра и кино.

На этот раз отбор абитуриентов будет проводиться в онлайн-формате через интернет-платформу ZOOM. Попасть туда можно по предварительной онлайн-записи.

- Всем участникам предстоит прочитать прозаический отрывок, басню и стихотворение, - говорится в сообщении. – Также нужно будет продемонстрировать вокальные данные или другие профессиональные навыки.

В состав приемной комиссии войдут актер театра и кино, народный артист России Виктор Вержбицкий и доцент кафедры сценической речи Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Алексей Литвинов.

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