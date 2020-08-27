«Счастлив, что у нас есть такие Дарьи»: Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов заступился за нижегородскую «Миссис Россия» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несколько дней назад стало известно, что почетный титул «Миссия Россия» достался многодетной маме из Нижнего Новгорода Дарье Ивановой. Вот только не всем эта новость пришлась по вкусу – многие принялись судачить о девушке, обсуждая ее внешность, ее профессию и семью. В защиту нижегородки сегодня выступил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Случаи но в выходные наткнулся на новость, что нижегородка Дарья Иванова завоевала статус Миссис Россия. В душе порадовался за Дарью, хотя не очень понимаю и принимаю формат конкурса оценки красоты, - признался чиновник на своей странице в Инстаграм. - На фотографии с конкурса - красивая счастливая женщина. А еще есть фото с тремя детьми и мужем.

Вот только не все оказалось столь безоблачно. Случайно Давид Мелик-Гусейнов увидел комментарии к этой новости.

- У меня волосы на голове зашевелились, - рассказал замгубернатора. - Люди, не знающие ни Дарью, ни обстоятельств, безапелляционно устраивают судилище, вешают ярлыки и кидаются оскорблениями. Кто-то пишет про миллионы рублеи взяток, кто-то об ангажированности конкурса... и по семье прошлись.

Сам заместитель губернатора оказался весьма рад победе нижегородки. И в этом был не одинок.

- Я счастлив, что у нас есть такие Дарьи, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов. - Специально переше л на эту же новость, но выложенную на официальнои новостнои ленте. Все комментарии в адрес победительницы краи не позитивные. Все поздравляют нашу Дашу и с придыханием пишут, что уж в Нижегородскои области живет настоящая исконная русская красота.

Напомним, Дарье Ивановой 31 год, у нее трое детей. У новой «Миссис Россия» высшее образование – она специалист по внешне-экономической деятельности. Сейчас она руководит студией «Боди Стор» - место умных тренировок. Увлекается танцами, живописью и фитнесом.

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